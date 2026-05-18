Nuovi fiori tra Villa Olmo e lungolago | il Comune colora la passeggiata con le SunPatiens
Lungo la passeggiata a lago di Como, tra Villa Olmo e il lungolago, sono stati piantati nuovi fiori. Il Comune sta portando a termine in questi giorni la sostituzione stagionale delle aiuole, con l’obiettivo di rinnovare l’aspetto della zona. Le piante scelte sono le SunPatiens, che stanno dando un tocco di colore alla passeggiata. La ripiantumazione riguarda sia la zona di Villa Olmo che il lungolago cittadino.
Nuovi colori lungo la passeggiata a lago di Como, dove il Comune sta completando in questi giorni la ripiantumazione stagionale delle aiuole nella zona di Villa Olmo e del lungolago cittadino. L’intervento riguarda in particolare la posa di fiori SunPatiens, varietà ornamentale scelta per. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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