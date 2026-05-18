Nuovi fiori tra Villa Olmo e lungolago | il Comune colora la passeggiata con le SunPatiens

Lungo la passeggiata a lago di Como, tra Villa Olmo e il lungolago, sono stati piantati nuovi fiori. Il Comune sta portando a termine in questi giorni la sostituzione stagionale delle aiuole, con l’obiettivo di rinnovare l’aspetto della zona. Le piante scelte sono le SunPatiens, che stanno dando un tocco di colore alla passeggiata. La ripiantumazione riguarda sia la zona di Villa Olmo che il lungolago cittadino.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui