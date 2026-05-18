Nuovi eventi in arrivo come cambia la viabilità in zona stadio e al centro

In città sono stati annunciati alcuni cambiamenti nella viabilità in vista di due eventi programmati. Il Dipartimento Servizi Manutentivi, attraverso il Servizio Mobilità Urbana, ha predisposto misure temporanee per regolare il traffico nelle aree dello stadio e del centro cittadino. Questi interventi riguardano restrizioni e deviazioni volte a facilitare lo svolgimento sicuro delle manifestazioni. Le modifiche sono state comunicate alle autorità competenti e ai cittadini, con l’obiettivo di minimizzare disagi e garantire un passaggio fluido durante le attività.

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Il Dipartimento Servizi Manutentivi – Servizio Mobilità Urbana in occasione di due eventi in programma in città, ha adottato specifici provvedimenti temporanei di regolamentazione della viabilità, finalizzati a garantire lo svolgimento delle manifestazioni in condizioni di sicurezza e con il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NUOVE MULTE IN ARRIVO O UNA SEMPLICE INDICAZIONE IN PIÚ CROCE ROSSA AI SEMAFORI: ECCO COSA NASCONDE Sullo stesso argomento Sabato di campionato al Braglia, cambia la viabilità in zona stadioIn occasione della partita di calcio Modena-Frosinone, in programma sabato 18 aprile alle 15 allo Stadio "Alberto Braglia", sono previste alcune... Partita Modena-Reggiana, cambia la viabilità in zona stadioIn occasione della partita di calcio Modena-Reggiana, in programma venerdì 1 maggio alle 15 allo Stadio "Alberto Braglia", sono previste limitazioni... Il secondo banner in 3.3 ha altri eventi nuovi inclusi? (Perché ho pochi astriti) reddit Saldi di Steam nel 2026: il calendario completo degli eventi e delle promozioni dell'annoNuovo anno, nuovi eventi in arrivo su Steam: i curatori del negozio digitale di Valve stilano l'elenco completo delle iniziative promozionali previste su Steam per la prima e la seconda del 2026, ivi ... everyeye.it Eventi culturali. In arrivo aiuti dal ComuneIniziativa dell’amministrazione comunale rivolta alle persone e alle associazioni che realizzano eventi al di fuori della loro attività istituzionale. Un modo per ampliare l’offerta nei periodi in cui ... lanazione.it