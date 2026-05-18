Nuove Indicazioni per i licei l’ANP chiede modifiche | studenti idealizzati lessico da rivedere e IA troppo marginale

Dopo un’audizione in Commissione, l’Associazione Nazionale dei Presidi ha inviato le proprie osservazioni sulle Nuove Indicazioni Nazionali per i licei. Tra le richieste, c’è la modifica di alcuni passaggi riguardanti la descrizione degli studenti, considerati troppo idealizzati, e un’attenzione al lessico utilizzato. L’associazione ha inoltre sottolineato la presenza ridotta dell’intelligenza artificiale all’interno delle linee guida, chiedendo che venga inserita in modo più rilevante. Le proposte sono state trasmesse con l’obiettivo di apportare modifiche prima dell’approvazione definitiva.

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