Nuove Indicazioni per i licei l’ANP chiede modifiche | studenti idealizzati lessico da rivedere e IA troppo marginale
Dopo un’audizione in Commissione, l’Associazione Nazionale dei Presidi ha inviato le proprie osservazioni sulle Nuove Indicazioni Nazionali per i licei. Tra le richieste, c’è la modifica di alcuni passaggi riguardanti la descrizione degli studenti, considerati troppo idealizzati, e un’attenzione al lessico utilizzato. L’associazione ha inoltre sottolineato la presenza ridotta dell’intelligenza artificiale all’interno delle linee guida, chiedendo che venga inserita in modo più rilevante. Le proposte sono state trasmesse con l’obiettivo di apportare modifiche prima dell’approvazione definitiva.
Dopo l’audizione in Commissione, l’ANP ha inviato le proprie osservazioni sulle Nuove Indicazioni Nazionali per i Licei, chiedendo che il testo sia ulteriormente rivisto prima dell’approvazione definitiva. Il documento, secondo l’associazione, contiene spunti pedagogici rilevanti e rimette al centro il ruolo della cultura nella formazione degli studenti, ma presenta ancora diversi punti critici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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