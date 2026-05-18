Nuova tappa del Tour 2026 di Karting in Piazza a Castiglion Fiorentino con 200 bambini
Il Tour 2026 di “Karting in Piazza” ha fatto tappa a Castiglion Fiorentino, coinvolgendo circa 200 bambini. L’evento si è svolto nel centro della città e ha visto la partecipazione di numerosi giovani appassionati di karting. La manifestazione si inserisce nel calendario delle iniziative sportive dedicate ai più giovani e si svolge in diverse località della regione. La giornata ha previsto prove di abilità e momenti di divertimento per i partecipanti, accompagnati da istruttori e volontari.
Arezzo, 18 maggio 2026 – . Grazie all'Ente, l'impianto “Strasicura Park” di Montecchio Vesponi sarà dedicato alla Sicurezza Stradale Per due giorni centinaia di bambini, grazie all’ACi Arezzo, potranno avvicinarsi concretamente allo sport e alla sicurezza stradale in un ambiente sicuro e divertente. Martedì 19 e mercoledì 20 Maggio, con l’organizzazione de ll’Automobile Club Arezzo, il noto impianto “Strasicura Park “di Montecchio Vesponi e dedicato alla Sicurezza Stradale, ospiterà una tappa del Tour 2026 di “Karting in Piazza” cui parteciperanno oltre 200 bambini di età dai 6 ai 10 anni provenienti dalle scuole di Cortona e Castiglion Fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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