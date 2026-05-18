Nuova tappa del Tour 2026 di Karting in Piazza a Castiglion Fiorentino con 200 bambini

Da lanazione.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tour 2026 di “Karting in Piazza” ha fatto tappa a Castiglion Fiorentino, coinvolgendo circa 200 bambini. L’evento si è svolto nel centro della città e ha visto la partecipazione di numerosi giovani appassionati di karting. La manifestazione si inserisce nel calendario delle iniziative sportive dedicate ai più giovani e si svolge in diverse località della regione. La giornata ha previsto prove di abilità e momenti di divertimento per i partecipanti, accompagnati da istruttori e volontari.

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