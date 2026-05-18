Numeri da record per la storica Radio Delta1 che festeggia 49 anni di attività

La Radio Delta1 si appresta a festeggiare 49 anni di attività, confermandosi come la stazione radio più ascoltata in regione. Fondata quasi cinque decenni fa, ha mantenuto un ruolo centrale nel panorama radiofonico locale, attirando quotidianamente un vasto pubblico. La radio ha attraversato diverse fasi di evoluzione, consolidandosi nel tempo come punto di riferimento per gli ascoltatori abruzzesi. I numeri di ascolto registrati negli ultimi mesi hanno confermato il suo primato nel settore.

Sta per compiere 49 anni di attività la storica Radio Delta1 e lo fa con una grande certezza: si conferma la radio più ascoltata d’Abruzzo. A certificarlo sono i nuovi dati Audiradio relativi al primo semestre mobile 2026, che premiano ancora una volta il lavoro quotidiano dell’emittente e il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Confermo, anche ieri (sabato) non ho visto la folla di altri anni. E pure per entrare è stato tutto molto fluido. Presto ci saranno i titoloni con i soliti numeri da record, ma secondo me quest'anno c'è stata decisamente meno affluenza. x.com

Ho costruito un risolutore esatto per il record mondiale del minimo in copertura delle linee di punti primi dopo aver visto un video di Numberphile. Ha ridotto il precedente record di 282 ore a 22 minuti, per poi continuare e provare 20 nuovi numeri primi compli reddit

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