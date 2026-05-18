Novità al Teatro alla Scala | il gruppo Bracco entra come fondatore sostenitore

Il Teatro alla Scala ha annunciato che il gruppo Bracco, azienda leader nel settore delle scienze della vita, entrerà come fondatore sostenitore. La decisione è stata approvata dall’assemblea dei soci del teatro milanese, rafforzando così il rapporto di collaborazione che dura da diversi anni. Questa novità segna un passo importante per il coinvolgimento del gruppo nel sostegno alle attività del teatro. La partecipazione del gruppo Bracco si inserisce in un quadro di collaborazione tra il teatro e l’azienda.

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