Nel sesto giorno della Novena dedicata a Santa Rita da Cascia, si riflette sull'importanza del perdono come gesto di grande valore. La preghiera invita a considerare l'esempio della santa, nota anche come avvocata dei casi impossibili, che ha attraversato momenti di grande difficoltà nel suo percorso. La meditazione si concentra sull’atto di perdonare come strumento per superare l’orgoglio e aprire il cuore alla misericordia divina. La giornata si conclude con una richiesta di forza per praticare il perdono nelle situazioni più complesse.

Nel sesto giorno della Novena, impariamo da Santa Rita il valore dell’eroico perdono, via maestra per vincere l’orgoglio e accogliere la vera misericordia del Padre. Il cammino della Novena ci conduce oggi davanti a una delle testimonianze più straordinarie e umane di Santa Rita: la sua capacità di spezzare la catena dell’odio attraverso il perdono. In questo sesto giorno, affidiamo a lei i nostri risentimenti, i rancori che faticano a guarire e l’orgoglio che spesso indurisce il nostro cuore. Guardando al suo esempio luminoso, che ha saputo perdonare persino gli uccisori del marito, prepariamoci a elevare la nostra supplica quotidiana per riscoprire la bellezza della misericordia e ritrovare la vera pace interiore. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena a Santa Rita da Cascia, avvocata dei casi impossibili: sesto giorno

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Novena a Santa Rita 8º Giorno Avvocata dei Casi Impossibili

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