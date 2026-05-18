A Novara, il club sta esplorando diverse opzioni per la panchina della stagione 202627, coinvolgendo numerosi nomi nel processo di valutazione. La società sta analizzando le candidature e i profili dei potenziali allenatori senza ancora aver preso una decisione definitiva. La scelta del tecnico potrebbe avere ripercussioni sui rapporti tra il club e altri team del campionato. Al momento, non sono stati resi noti i nomi specifici dei candidati e le tempistiche per l’annuncio finale non sono ancora state comunicate.

? Domande chiave Chi sono i nomi che Boveri sta valutando per il futuro?. Come influenzerà l'effetto domino degli altri club la scelta azzurra?. Perché la continuità con Zanchetta è una delle opzioni principali?. Quali profili potrebbero sbloccare il mercato dopo le trattative del Trento?.? In Breve Andrea Zanchetta è l'erede interno legato al club fino al 30 giugno 2027.. Tabbiani, Troise e Busce sono tra i profili valutati dalla direzione sportiva.. Il mercato tecnico coinvolge club come Trento, Renate, Reggiana, Giana Erminio e Albinoleffe.. Il Vado rinuncia alla Serie C lasciando Marco Sesia libero per l'Alessandria.. Il direttore sportivo del Novara Federico Boveri valuta diversi profili per la panchina azzurra in vista della stagione 202627. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Novara, Boveri sonda il mercato: molti nomi per la panchina 2026/27

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