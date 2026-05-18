Notte europea dei musei | visita-evento a Villa Frigerj Voci dalla pietra
Visita-evento al museo archeologico nazionale Villa Frigerj a Chieti che in occasione della Notte europea dei musei sabato 23 maggio sitrasformerà in uno spazio di racconto, emozione e memoria grazie a un originale percorso animato tra le epigrafi latine custodite nelle sale del museo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Best of Prague 2025: 18 Things to do in Prague
Sullo stesso argomento
Notte Europea dei Musei 2026Sabato 23 maggio, dal pomeriggio fino a tarda sera, Modena si accende di cultura per la Notte Europea dei Musei, con un ricco programma diffuso in...
Notte europea dei musei: al museo universitario ingresso gratuito, laboratorio per bambini e documentario dedicati a Ötzi, l’uomo dei ghiacciIn occasione della “Nuit Européenne des Musées”, la Notte Europa dei musei, il museo universitario dell'università degli studi "Gabriele d'Annunzio"...
Tesori imperdibili. La notte magica dei musei toscanidi Olga Mugnaini Una giornata per sottolineare l’importanza del ruolo dei musei come istituzioni al servizio della società e ... quotidiano.net
Notte Europea dei Musei 2026, eventi e aperture straordinarie: cosa sapereTorna anche quest'anno la Notte Europea dei Musei. In programma sabato 23 maggio, l'iniziativa coinvolge migliaia di musei e luoghi della cultura europei con aperture serali straordinarie, visite guid ... tg24.sky.it