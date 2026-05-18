Il Parco archeologico di Ercolano partecipa alla ventesima edizione della Notte Europea dei Musei 2026, evento che si svolgerà il 23 maggio. In questa occasione, il sito archeologico sarà aperto al pubblico in via straordinaria fino a mezzanotte. L'apertura prolungata permetterà ai visitatori di esplorare le aree del parco oltre gli orari usuali. La manifestazione prevede l'ingresso gratuito e l'organizzazione di attività speciali durante la serata.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Parco archeologico di Ercolano partecipa alla Notte Europea dei Musei 2026, giunta alla 20° edizione, e apre al pubblico in via straordinaria sabato 23 maggio dalle 20.00 alle 24.00 con un programma che intreccia archeologia, mito e letteratura contemporanea. L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata da Unesco, Consiglio d’Europa e Icom (International Council of Museums) l’organizzazione internazionale dei musei e dei professionisti museali, coinvolge circa 3mila siti in tutta Europa. In Italia l’ingresso è fissato a tariffa simbolica di un euro. La serata vedrà l’apertura straordinaria dell’Antiquarium e del Padiglione della Barca, dove il personale scientifico del Parco accompagnerà i visitatori con lezioni in situ sui capolavori custoditi nelle due strutture. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Notte Europea dei Musei, a Ercolano il Parco archeologico apre fino a mezzanotte

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