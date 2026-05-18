Notte di furti nei ristoranti del centro una titolare | Percezione della sicurezza azzerata siamo lasciati soli

Nella notte, diversi ristoranti del centro sono stati oggetto di furti. Una titolare ha dichiarato che la percezione della sicurezza è completamente svanita, sottolineando di sentirsi abbandonata. Secondo quanto riferito, un uomo avrebbe staccato i cavi della cassa e portato via attrezzature da lavoro, muovendosi con molta calma anche mentre l’allarme stava suonando. Non ci sono ancora dettagli su eventuali arresti o indagini in corso.

Avrebbe staccato i cavi della cassa e sottratto l'attrezzatura da lavoro muovendosi con estrema calma, nonostante la sirena dell'allarme stesse suonando. Non sarebbe fuggito a gambe levate e non si sarebbe preoccupato di coprirsi il volto. È l’amaro sfogo di una commerciante del centro storico di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Manfredonia ed il caso della Guardia Costiera nei ristoranti: “La sicurezza alimentare non è fortuna. È una scelta”Manfredonia ed il caso della Guardia Costiera nei ristoranti: "La sicurezza alimentare non è fortuna.

Leggi anche: Malpensa, studentessa rientrata da Dubai: “Non siamo mai stati lasciati soli”

I furti di notte a Malpensa e la brutale aggressione: presa la banda del Terminal 1 ift.tt/9TRvFxo x.com

COMUNICATO: Per coprire i costi di riparazione dopo ripetuti furti, l'Istituto Daystrom aprirà ora durante le serate terrestri come il NIGHTSTROM DISCO E CENTRO DI MIXOLOGIA reddit

Furto nella notte alla farmacia di via Napoli: malviventi in fuga con il bottinoVAIRANO PATENORA – Furto nella notte ai danni della farmacia di via Napoli, a Vairano Patenora. I malviventi, giunti sul posto a bordo di un’auto, hanno agito con il solito modus operandi: dopo aver t ... casertace.net

Furti in serie nella notte, beccato un giovane. Per lui denuncia e ordine di espulsione ma la notte successiva colpisce altri bar e locali. Ribeccato con 3.200 euro nello zainoROVERETO. Ha colpito vari bar, ristoranti, esercizi pubblici riuscendo a entrare da porte o finestre e portando via quel trovava: fondo cassa, telefoni cellulari, pc, tablet, orologi. Ma è stato poco ... ildolomiti.it