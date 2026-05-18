Notai a Torino | tra dinastie da 7 milioni e nuovi professionisti

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino, il mondo dei notai si trova di fronte a cambiamenti significativi, tra le tradizioni delle dinastie storiche che gestiscono patrimoni fino a 7 milioni di euro e i nuovi professionisti che stanno entrando nel settore. Le domande principali riguardano come si riesce a mantenere un’attività con un capitale di 200 mila euro e chi sono i giovani avvocati e consulenti che stanno sfidando il monopolio delle famiglie di lunga data. La situazione rivela un mercato in evoluzione, con nuove figure che si affacciano nel settore notarile.

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? Domande chiave Come si sopravvive con 200mila euro contro studi da 7 milioni?. Chi sono i nuovi professionisti che rompono il monopolio delle dinastie?. Perché i patti prematrimoniali e il fine vita cambiano il lavoro notarile?. Come influenzerà l'intelligenza artificiale il futuro dei grandi studi torinesi?.? In Breve Solo il 16% dei notai torinesi eredita lo studio professionale dai predecessori.. Fatturati dei grandi studi in centro sfiorano i 7 milioni di euro.. Guadagni lordi per i giovani professionisti scendono fino a 200mila euro.. Nuove istanze riguardano patti prematrimoniali e disposizioni per il fine vita.. A Torino solo il 16% dei notai riesce ad ereditare lo studio professionale, segnando un netto distacco tra le dinastie storiche e i nuovi professionisti che costruiscono la carriera partendo da zero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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