Non vorrei una Norimberga europea per Putin

Di fronte alla decisione di 36 paesi del Consiglio d’Europa, Italia inclusa, di istituire un tribunale speciale per giudicare crimini di guerra, si è sollevato il timore di una procedura simile a quella di Norimberga. La proposta mira a perseguire responsabilità per violazioni dei diritti umani, senza ancora specificare dettagli sul funzionamento o sui soggetti coinvolti. La creazione di questo tribunale ha suscitato discussioni e reazioni tra le varie nazioni, in attesa di chiarimenti sui metodi e le finalità.

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In una parola La rubrica settimanale su linguaggio e società. A cura di Alberto Leiss In una parola La rubrica settimanale su linguaggio e società. A cura di Alberto Leiss Quando ho letto che 36 paesi appartenenti al Consiglio di Europa, compresa l’Italia, hanno deciso di istituire una sorta di tribunale speciale per giudicare crimini di guerra e la stessa aggressione russa all’Ucraina – iniziativa subito mediaticamente battezzata “Norimberga per Putin” – ho immediatamente pensato che mi sembrava un grande errore proprio in riferimento alle idee di diritto di cui noi europei continuiamo a vantarci. Ma ho contestualmente pensato che nel clima... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Non vorrei una “Norimberga europea” per Putin ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La dura minaccia per lEuropa Sullo stesso argomento Nasce il Tribunale speciale per i crimini russi: la “Norimberga di Putin” prende formaAccordo al Consiglio d’Europa per istituire il Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina e accertare le responsabilità nella... Leggi anche: Una “Nato Europea” per superare Trump (e difendersi da Putin) Processo a Putin, la Norimberga europea che non è una buona idea - grazie a @LaStampa x.com NORIMBERGA/ Il film che ricorda che non basta una denuncia a cancellare il maleParallelamente a questa problematica, il regista ha voluto far entrare gli spettatori nel lavoro fatto dallo psichiatra Douglas Kelley (interpretato da Rami Malek) per capire chi sono questi criminali ... ilsussidiario.net Punire i massacri: la lezione dimenticata di NorimbergaAveva scelto la testimonianza della strage di tremila ebrei in Ucraina per la sua arringa finale. Settantacinque anni fa il processo del secolo cominciò sotto gli occhi del mondo. Alcuni tra i ... repubblica.it