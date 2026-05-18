Non volevo offendere Argiroffi ho rispetto per le donne | Chinnici si scusa e Lagalla invita alla calma
Il sindaco ha preso parola dopo le dichiarazioni di un docente che aveva utilizzato una bacchetta come esempio durante una lezione, scatenando una reazione di tensione. Il docente ha successivamente chiesto scusa, affermando di non aver voluto offendere e di avere rispetto per le donne. Nel frattempo, il primo cittadino ha invitato alla calma e alla moderazione, cercando di placare gli animi e di evitare ulteriori polemiche pubbliche.
Oltre a mostrare la bacchetta del professore - quale realmente è - per richiamare l'allievo che l'ha combinata grossa, il sindaco Roberto Lagalla ha dovuto indossare i panni del pompiere per provare a gettare acqua sul fuoco della polemica del giorno. Il primo cittadino ha dovuto redarguire il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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