Non volevo fare brutta figura | Sinner ricorda il suo debutto a Roma e

Durante la conferenza stampa dopo la finale, il tennista italiano ha ricordato il suo primo successo al Foro Italico nel 2019, contro uno dei giocatori statunitensi. Ha spiegato di aver voluto evitare di fare una brutta figura nel suo debutto nel torneo romano. La partita di quell’anno rappresentò per lui una tappa importante, e da allora ha continuato a partecipare regolarmente all’evento, migliorando le sue prestazioni nel corso degli anni.

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In conferenza stampa post finale con Ruud, Jannik Sinner torna con la mente al suo primo match vinto al Foro Italico nel 2019 contro Steve Johnson. Il numero uno del mondo racconta di essere entrato in campo pensando soltanto a non fare brutta figura, senza immaginare il percorso che lo avrebbe portato ai vertici del tennis mondiale. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Non volevo fare brutta figura": Sinner ricorda il suo debutto a Roma e... ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SUPER passante di SINNER nellesibizione con AUGER-ALIASSIME Sullo stesso argomento Leggi anche: Brutta figura alla Chiusa dei Monaci Affari Tuoi, Chiara nella bufera: "Brutta figura", la palpata sconvolge tuttiDopo la sosta per la partita della Nazionale, Affari tuoi torna in grande forma su Rai 1 mercoledì 1 aprile. Sinner, il concetto di felicità e l'ingresso in campo con i bambini: È una delle cose che mi toccano di piùJannik dopo il trionfo a Roma ha raccontato un po' di cose sul suo carattere: A volte non ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati. Io vengo da un paese con duemila abitanti dove la gente di solit ... corrieredellosport.it Sinner: Roma torneo speciale, l'obiettivo resta il Roland Garros ma se mi fermo a pensare a quello che ho fatto... è incredibileJannik Sinner entra in sala stampa col trofeo in mano, quel trofeo che tutto il tennis italiano ha atteso per 50 lunghi anni. Il numero uno del mondo diventa imperatore di Roma e si ... ilgazzettino.it