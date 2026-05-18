Non urinate nelle vostre borracce lo stravagante appello della giuria del Giro d'Italia ai corridori
Dopo la nona tappa del Giro d’Italia 2026, che si è conclusa con la vittoria di Vingegaard sulla salita del Colle alle Scale, la giuria ha diffuso un comunicato in cui si rivolge ai corridori. Tra le varie indicazioni, si è parlato anche di come gestire i bisogni fisiologici durante la corsa, con un particolare appello affinché non si urini nelle borracce. La comunicazione ha attirato l’attenzione per il suo tono insolito e diretto.
A conclusione della nona tappa del Giro 2026, conclusasi con la scalata al Colle alle Scale e la vittoria di Vingegaard, sul comunicato stampa ufficiale della giuria si è letto anche un incredibile appello ai corridori, per gestire al meglio i bisogni fisiologici in gara. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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