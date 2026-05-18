Non sono solo pulci e zecche | il mondo dei parassiti invisibili

Oltre alle pulci e alle zecche, i gatti possono essere affetti da parassiti interni che, se non trattati, possono causare problemi di salute. La presenza di questi parassiti può passare inosservata, rendendo importante una visita regolare dal veterinario. Il medico veterinario può individuare eventuali infestazioni interne e consigliare i trattamenti più adatti per mantenere il benessere dell’animale. Questi controlli rappresentano un passo fondamentale per la cura e la prevenzione delle malattie feline.

Oltre a pulci e zecche, i gatti rischiano di essere infestati da parassiti interni. Consultare il Medico Veterinario è fondamentale per proteggere la loro salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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