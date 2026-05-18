Non solo previsioni la meteorologia vista come difesa collettiva | il BiodiversyFest fa tappa a Villa Silvia Carducci

A Villa Silvia Carducci si tiene il BiodiversyFest, un evento dedicato alla tutela ambientale che si concentra sull’importanza della meteorologia come strumento di difesa collettiva. La manifestazione coinvolge diversi attori e presenta iniziative legate alla consapevolezza ambientale, evidenziando il ruolo delle previsioni meteo nel monitoraggio e nella protezione dell’ambiente. L’evento si inserisce in un percorso culturale che mette in relazione musica, storia e movimenti internazionali per sensibilizzare sulla salvaguardia del pianeta.

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