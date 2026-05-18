Non solo Maresca | se non arriva Sarri ci sono altri due

Da dailynews24.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Antonio Conte al Napoli è al centro di molte discussioni, anche se la squadra ha concluso la stagione al secondo posto in campionato. Tuttavia, non si tratta dell’unico nome che circola come possibile allenatore. Se non dovesse arrivare Maurizio Sarri, ci sarebbero altri due candidati pronti a subentrare. La società ha avviato alcune trattative, ma ancora non ci sono annunci ufficiali o conferme definitive sui nomi coinvolti.

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Nonostante una stagione conclusa al secondo posto in campionato, il futuro di Antonio Conte al Napoli continua a far discutere. L’allenatore azzurro, alla guida della squadra ormai da due anni, potrebbe infatti prendere in considerazione l’idea di lasciare il club al termine della stagione. Una possibilità che avrebbe spinto Aurelio De Laurentiis a iniziare alcune valutazioni per non farsi trovare impreparato Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione dal presidente del Napoli c’è quello di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano conosce bene l’ambiente partenopeo e il suo ritorno rappresenterebbe una soluzione capace di riaccendere entusiasmo nella piazza, nonostante in società non faccia particolarmente scalpore. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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