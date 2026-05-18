Non solo Maresca | se non arriva Sarri ci sono altri due

Il futuro di Antonio Conte al Napoli è al centro di molte discussioni, anche se la squadra ha concluso la stagione al secondo posto in campionato. Tuttavia, non si tratta dell’unico nome che circola come possibile allenatore. Se non dovesse arrivare Maurizio Sarri, ci sarebbero altri due candidati pronti a subentrare. La società ha avviato alcune trattative, ma ancora non ci sono annunci ufficiali o conferme definitive sui nomi coinvolti.

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