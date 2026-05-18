Non solo libri ma viaggi di pace | quando la formazione docenti diventa incontro umano e lezione di vita
Un corso di formazione per insegnanti si è svolto in modo diverso dal solito, coinvolgendo non solo aspetti didattici, ma anche incontri con un valore umano. L’attività, organizzata dall’Istituto Comprensivo Valle del Montone e coordinata dai professori Barbara Campri e Marco Susanna, ha proposto ai partecipanti un percorso che ha privilegiato il confronto diretto e l’esperienza personale, andando oltre le tradizionali lezioni frontali e offrendo occasioni di crescita e riflessione.
E’ stato un corso di formazione atipico quello attuato dall’Istituto Comprensivo Valle del Montone e coordinato dai professor Barbara Campri e Marco Susanna. Sono stati infatti una ventina i docenti che sabato scorso sono andati in esterna per vivere e riportare poi ai loro alunni una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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