Non solo Avellino si accende lo scontro anche ad Ariano e Cervinara
Tra pochi giorni, le urne si apriranno in diversi comuni della provincia di Avellino, con le elezioni previste per il 24 e 25 maggio 2026. Oltre ad Avellino, anche Ariano e Cervinara stanno vivendo momenti di tensione politica, con incontri e confronti tra le forze in campo. Le elezioni riguardano il rinnovo dei consigli comunali e la scelta dei nuovi primi cittadini. La campagna elettorale si sta intensificando in vista di questa importante data, che coinvolgerà numerosi cittadini della zona.
Tempo di lettura: 3 minuti Manca ormai pochissimo all’apertura delle urne. Il 24 e 25 maggio 2026, i cittadini di diversi comuni della provincia di Avellino saranno chiamati al voto per rinnovare i Consigli comunali e scegliere i nuovi sindaci. Una tornata elettorale che non rappresenta soltanto un test amministrativo locale, ma un vero e proprio scontro politico che ridisegnerà gli equilibri del territorio. Dai tavoli romani alle piazze locali, i fari sono puntati non solo sul capoluogo, ma anche sui grandi centri strategici dell’Irpinia come Ariano Irpino e Cervinara, dove le coalizioni si presentano frammentate e agguerrite. Sul Tricolle... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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