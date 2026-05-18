Non solo Avellino si accende lo scontro anche ad Ariano e Cervinara

Tra pochi giorni, le urne si apriranno in diversi comuni della provincia di Avellino, con le elezioni previste per il 24 e 25 maggio 2026. Oltre ad Avellino, anche Ariano e Cervinara stanno vivendo momenti di tensione politica, con incontri e confronti tra le forze in campo. Le elezioni riguardano il rinnovo dei consigli comunali e la scelta dei nuovi primi cittadini. La campagna elettorale si sta intensificando in vista di questa importante data, che coinvolgerà numerosi cittadini della zona.

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Tempo di lettura: 3 minuti Manca ormai pochissimo all’apertura delle urne. Il 24 e 25 maggio 2026, i cittadini di diversi comuni della provincia di Avellino saranno chiamati al voto per rinnovare i Consigli comunali e scegliere i nuovi sindaci. Una tornata elettorale che non rappresenta soltanto un test amministrativo locale, ma un vero e proprio scontro politico che ridisegnerà gli equilibri del territorio. Dai tavoli romani alle piazze locali, i fari sono puntati non solo sul capoluogo, ma anche sui grandi centri strategici dell’Irpinia come Ariano Irpino e Cervinara, dove le coalizioni si presentano frammentate e agguerrite. Sul Tricolle... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Non solo Avellino, si accende lo scontro anche ad Ariano e Cervinara ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ariano come Avellino: campo largo, salta il candidato e sale lo scontroTempo di lettura: 2 minutiAnche ad Ariano Irpino il “campo largo” inciampa sul primo vero nodo politico: la scelta del candidato apicale della... Referendum sulla giustizia, lo scontro si accende anche a scuola tra propaganda e pluralismo. Interviene il MinisteroUna locandina, un invito formale, la promessa di una mattinata di formazione giuridica sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo: così alcune... ACS, Nargi rompe il silenzio: Basta propaganda sulla pelle dei lavoratori. Servono verità e soluzioniSi accende il caso ACS ad Avellino e Laura Nargi interviene con toni netti in vista del presidio annunciato dai lavoratori davanti a Palazzo di Città. Un messaggio politico ma soprattutto umano, quell ... irpiniaoggi.it