Non so chi ha sparato 17enne con gravi ferite a Enna | polizia scopre che era stato il fratello per errore

Un ragazzo di 17 anni è stato ferito gravemente ad Enna dopo essere stato colpito da un piombino di metallo sparato con una carabina ad aria compressa. Il proiettile ha attraversato il suo corpo per circa 12 centimetri, provocandogli una lacerazione al rene e al fegato. Inizialmente, il giovane ha dichiarato di non sapere chi avesse sparato, ma le indagini della polizia hanno portato alla scoperta che il colpo era stato esploso dal fratello del ragazzo per errore.

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