Non so chi ha sparato 17enne con gravi ferite a Enna | polizia scopre che era stato il fratello per errore
Un ragazzo di 17 anni è stato ferito gravemente ad Enna dopo essere stato colpito da un piombino di metallo sparato con una carabina ad aria compressa. Il proiettile ha attraversato il suo corpo per circa 12 centimetri, provocandogli una lacerazione al rene e al fegato. Inizialmente, il giovane ha dichiarato di non sapere chi avesse sparato, ma le indagini della polizia hanno portato alla scoperta che il colpo era stato esploso dal fratello del ragazzo per errore.
Il giovane colpito con una carabina ad aria compressa che ha sparato un piombino di metallo che gli ha attraversato il corpo per circa 12 centimetri causandogli la lacerazione di un rene e del fegato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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