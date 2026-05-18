Non posso dirlo | Sinner parla e spiazza Panatta VIDEO

Durante una conferenza stampa, Jannik Sinner ha risposto a una domanda con un “non posso dirlo”, suscitando sorpresa tra i presenti. Nel frattempo, il tennista italiano ha conquistato gli Internazionali d’Italia 2026, vincendo il torneo di Roma. Si tratta della prima vittoria di un atleta italiano in questa competizione dopo cinquant’anni. L’evento ha attirato l’attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori, che hanno seguito con interesse la crescita del giocatore lungo tutto il torneo.

Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d’Italia 2026, riportando un tennista italiano sul gradino più alto del torneo di Roma dopo cinquant’anni. Il successo è arrivato sul Centrale del Foro Italico contro Casper Ruud e si è concluso con una premiazione segnata da alcuni momenti che hanno attirato l’attenzione del pubblico presente e dei social. Trionfo di Sinner a Roma. Il numero uno del ranking ATP si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-4, conquistando il decimo titolo Masters 1000 della carriera e completando la serie di vittorie nei Masters 1000 del circuito. La vittoria interrompe il periodo senza successi italiani al Foro Italico iniziato dopo il titolo di Adriano Panatta nel 1976. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Il discorso di SINNER durante la premiazione dopo il trionfo a INDIAN WELLS

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