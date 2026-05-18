Nel cuore della Toscana, una produzione cinematografica si è sviluppata ispirandosi a un romanzo scritto da un’autrice. La lavorazione si è svolta in diverse località della regione, coinvolgendo un cast di attori e un team di produzione. La trama del film si basa sulle vicende di personaggi che affrontano situazioni legate alla vita sentimentale e alle relazioni interpersonali. L’autrice ha condiviso dettagli sul percorso di adattamento del suo libro per il grande schermo e sul coinvolgimento nel progetto.

MONTALCINO (SI) – Felicia Kingsley racconta il film di ‘Non è un paese per single’ e svela ai fan il lungo percorso che ha trasformato il suo romanzo in una produzione cinematografica. Attraverso un video pubblicato sui social, la scrittrice ha spiegato quanto tempo e quante fasi siano necessarie per portare una storia dalla pagina allo schermo. Non soltanto le riprese, ma un lavoro che parte molto prima e termina molto dopo il set. L’autrice ha raccontato che tutto inizia dall’acquisizione dei diritti cinematografici del libro da parte di una casa di produzione. Nel caso di ‘Non è un paese per single’, il progetto è stato seguito da Lucisano Italian International Film, che ha poi trovato in Prime Video il partner per la distribuzione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - ‘Non è un paese per single’, il film girato nel cuore della Toscana

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