Non ci stuferemo mai di ascoltare la vera storia dietro il taglio pixie di Lady Diana
Lady Diana è stata una delle prime celebrità a indossare il taglio pixie, prima delle più recenti interpreti come Emma Stone, Zendaya e Iris Law. La principessa ha scelto di portare questa acconciatura in diverse occasioni pubbliche, suscitando molto interesse tra il pubblico e i media. La sua scelta ha influenzato molte donne, rendendo il pixie cut uno stile iconico e riconoscibile. La sua immagine con questo taglio è rimasta impressa nel tempo e continua ad essere oggetto di discussione.
Nel 1990, durante un servizio fotografico, la princioessa incontrò l'hairstylist Sam McKnight: tutto cambiò da allora, non solo dal punto di vista del taglio Prima di Emma Stone, Zendaya e Iris Law c’è stata un’altra grande appassionata del pixie cut: Lady Diana. La principessa decise di darci un taglio agli inizi degli Anni 90, e quel taglio corto divenne da allora il suo marchio di fabbrica. Ma qual è la storia dietro questo look? Nel 1990, durante un servizio fotografico per Vogue, Diana incontrò l’hairstylist Sam McKnight che sarebbe diventato il suo parrucchiere personale fino alla sua scomparsa, avvenuta solo sette anni dopo. Da quell’incontro, e da quel servizio fotografico, nacque l’idea del pixie. 🔗 Leggi su Amica.it
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