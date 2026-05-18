Non ci stuferemo mai di ascoltare la vera storia dietro il taglio pixie di Lady Diana

Lady Diana è stata una delle prime celebrità a indossare il taglio pixie, prima delle più recenti interpreti come Emma Stone, Zendaya e Iris Law. La principessa ha scelto di portare questa acconciatura in diverse occasioni pubbliche, suscitando molto interesse tra il pubblico e i media. La sua scelta ha influenzato molte donne, rendendo il pixie cut uno stile iconico e riconoscibile. La sua immagine con questo taglio è rimasta impressa nel tempo e continua ad essere oggetto di discussione.

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