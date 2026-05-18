Nola Na giallo per il ritrovamento nella notte di due donne morte nella scuola in ristrutturazione Tognazzi in Viale Italia

Nella notte, due donne sono state trovate senza vita all’interno di una scuola in fase di ristrutturazione situata in Viale Italia, a Nola. I Vigili del Fuoco hanno recuperato i corpi, che secondo le prime ricostruzioni sarebbero precipitate da piani differenti e si sarebbero schiantate sul pavimento del seminterrato. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto e verificare le circostanze che hanno portato ai decessi. La scuola è attualmente sotto sequestro mentre proseguono le verifiche.

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