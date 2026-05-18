Noi i migranti e la lezione della Francia

Nel dibattito pubblico sui temi dell’immigrazione e dell’integrazione, spesso si ricorre a figure storiche come Frantz Fanon, il cui pensiero viene evocato per commentare le sfide sociali e culturali legate ai flussi migratori. In certi casi, però, queste citazioni sembrano più legate a interpretazioni ideologiche che a un’analisi diretta delle situazioni attuali. In Francia, l’esperienza dei migranti ha portato a diverse politiche e discussioni pubbliche, con situazioni di disagio e tensione che coinvolgono anche il personale delle istituzioni.

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Mi ha sempre dato un profondo senso di disagio veder citato Frantz Fanon solo per i suoi, per altro interessantissimi, scritti anticolonialisti raccolti sotto il titolo dell’edizione einaudiana “I dannati della terra” e non leggere mai nessun riferimento ai lavori pionieristici ed epici che lo consegnano alla storia della psichiatria mondiale e che analizzano come non mai la malattia spirituale dell’immigrato che dal Nord Africa giungeva in una Francia terribile per tutti coloro che francesi non erano. Vorrei ricordare che negli anni Sessanta (del Novecento!), nel luglio del 1961, la polizia parigina uccise un centinaio di algerini che manifestavano per l’indipendenza della loro Patria e ne gettò a decine nella Senna senza che lo scandalo provocasse crisi di governi e dilemmi di coscienza su scala di massa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Noi, i migranti e la lezione della Francia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Plan Ahead for French Immigration Sullo stesso argomento Migranti, imbarcazione si arena nel nord della Francia: morte 2 donneUna piccola imbarcazione con a bordo migranti che tentavano di attraversare la Manica si è arenata su una spiaggia nel nord della Francia e il... Dalla cantina al salvataggio di 47 migranti: la lezione di Vito FiorinoGli studenti delle classi quinte hanno partecipato a un incontro formativo con Vito Fiorino, l’uomo che nel 2013 intervenne per salvare 47 migranti... Le (de)generazioni successive vanno peggiorando perchè questa è gente che non si vuole integrare. Rimangono chiusi nel loro guscio di educazione patriarcale e violenta, fanatismo religioso, ristrettezza mentale. Ecco a voi le risorse #boldriniane #migranti x.com Migranti, intesa UK-Francia: 760 mln per fermare i barconiIl Regno Unito ha firmato con la Francia un accordo triennale da 760 milioni di euro per contrastare gli attraversamenti illegali di migranti nel Canale della Manica. Circa 500 milioni finanzieranno ... tg24.sky.it Sui migranti è Parigi contro Roma. Ma la Francia avverte: sarà l’Italia a rimetterciBruxelles. La decisione del governo Meloni di non far sbarcare la Ocean Viking ha provocato la più grave crisi diplomatica con la Francia dai tempi della visita di Luigi Di Maio ai gilet gialli, con ... ilfoglio.it