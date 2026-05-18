no place like rome no player like sinner

A Roma, Jannik Sinner ha concluso il suo percorso con il Career Golden Masters, diventando il primo tennista a raggiungere questo traguardo. Con quattro vittorie in tornei del Grande Slam e dieci nel circuito Masters 1000, il giocatore italiano ha accumulato settanta settimane come numero uno del mondo. Ora, il focus si sposta su Parigi, dove si deciderà l’ultimo grande risultato di questa stagione. La capitale italiana ha fatto da cornice a un momento importante della carriera di Sinner.

Quattro Slam, dieci Masters 1000, settanta settimane da numero uno: Jannik a Roma chiude il Career Golden Masters e si gioca a Parigi l’ultimo tassello. Ma la sua forza, oggi, è oltre il suo talento. È un team che lo tiene sereno, un metodo che lo migliora ogni giorno, e una consapevolezza ruvida. Jannik sta dando tutto ora: è giusto così? C’è una frase, sussurrata da Jannik Sinner qualche settimana prima di arrivare a Roma, che racconta meglio di mille statistiche dove stia oggi la sua testa: “Non gioco per i record. Gioco per me stesso. Gioco per il mio team. Per la mia famiglia.” L’ha detta a Madrid, dopo aver vinto il quinto Masters 1000 di fila. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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