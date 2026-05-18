Nidi di rondini sugli edifici che stanno per essere abbattuti alla ex caserma Berardi l' allarme del Wwf | Distruggerli è un reato
Nella zona della ex caserma Berardi a Chieti, sono stati segnalati nidi di rondini sugli edifici che saranno demoliti nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 maggio, in vista di lavori di riqualificazione e nuove costruzioni. Il Wwf ha sollevato un allarme, affermando che abbattere gli edifici con i nidi potrebbe costituire un reato. Per ora, non sono state annunciate modifiche ai piani di demolizione, e i lavori sono programmati come previsto.
Sarebbe previsto per la notte tra lunedì 18 e martedì 19 maggio l’abbattimento di alcuni edifici residuali nella ex caserma Berardi, a Chieti, per far spazio a nuove costruzioni nel quadro del piano di rinnovamento e riqualificazione di quell’area. E di fronte a questa notizia, appresa dalla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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