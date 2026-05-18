Nicola scomparso e ritrovato senza vita è svolta nelle indagini | l’orribile scoperta
Dopo giorni di ricerche, Nicola Scarascia, un uomo di 52 anni, è stato trovato senza vita nel canale Fosso Valle, a Scanzano Jonico. Le autorità stanno indagando sulla sua morte e al momento ci sono almeno due persone sotto esame come possibili coinvolti. La scomparsa dell’uomo aveva destato preoccupazione tra i residenti, e le squadre di soccorso avevano avviato le ricerche immediatamente dopo la sua sparizione. L’indagine prosegue per chiarire le circostanze dell’accaduto.
Ci sarebbero almeno due persone finite al centro degli approfondimenti investigativi sulla morte di Nicola Scarascia, il 52enne trovato senza vita nel canale Fosso Valle, a Scanzano Jonico, dopo giorni di ricerche. Gli investigatori della compagnia dei carabinieri di Policoro e la Procura di Matera sono sempre più convinti di trovarsi davanti a un omicidio, maturato in circostanze ancora tutte da chiarire. A rendere il quadro particolarmente inquietante non sono soltanto i primi risultati dell’autopsia, ma anche il modo in cui il corpo sarebbe stato abbandonato. Il cadavere dell’uomo è stato trovato in una zona nascosta dalla vegetazione, alle spalle della linea ferroviaria jonica, in un punto difficile da raggiungere persino a piedi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Svolta nel giallo di Scanzano: Nicola Scarascia è stato ucciso
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ERA SPARITO DOPO UN PRELIEVO AL BANCOMAT, POI LA TRAGICA SCOPERTA. Dopo giorni di ricerche e speranze, il corpo di Nicola Scarascia è stato ritrovato vicino al canale Fondovalle a Scanzano Jonico. #ScanzanoJonico #Matera #scomparso x.com
Si continua ad indagare sulle cause della morte di Nicola Scarascia, il 52enne scomparso venerdì scorso e ritrovato senza vita martedì 12 maggio nei pressi di un canale a Scanzano Jonico facebook
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