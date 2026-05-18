Nicola Scarascia prima soffocato e poi gettato in un canale a Scanzano Jonico | ci sono due sospettati
L'inchiesta sulla morte di un uomo di 52 anni si concentra ora su due sospettati, dopo che il suo corpo è stato ritrovato nel canale Fosso Valle a Scanzano Jonico. Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe stato prima soffocato e successivamente gettato nell'acqua. Le forze dell'ordine stanno approfondendo le indagini per verificare i moventi e raccogliere eventuali prove che possano chiarire le circostanze della vicenda. La ricerca dei sospettati prosegue con l'obiettivo di fare luce sulla vicenda.
Si concentra su due sospettati l’inchiesta sulla morte di Nicola Scarascia, il 52enne trovato senza vita nel canale Fosso Valle a Scanzano Jonico. Gli investigatori ipotizzano che l’uomo sia stato ucciso altrove e poi trasportato nella zona per occultarne il corpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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