Nicola Scarascia prima soffocato e poi gettato in un canale a Scanzano Jonico | ci sono due sospettati

L'inchiesta sulla morte di un uomo di 52 anni si concentra ora su due sospettati, dopo che il suo corpo è stato ritrovato nel canale Fosso Valle a Scanzano Jonico. Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe stato prima soffocato e successivamente gettato nell'acqua. Le forze dell'ordine stanno approfondendo le indagini per verificare i moventi e raccogliere eventuali prove che possano chiarire le circostanze della vicenda. La ricerca dei sospettati prosegue con l'obiettivo di fare luce sulla vicenda.

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