Nicola Belardo incontra gli scout | Beni confiscati devono diventare spazi vivi per la comunità

Ieri il candidato sindaco di Capodrise ha incontrato gli scout del Clan Capodrise 2 in un incontro dedicato ai temi della partecipazione giovanile, della gestione degli spazi pubblici e del ruolo della comunità nel futuro locale. Durante l’incontro, sono stati affrontati aspetti legati alla riqualificazione dei beni confiscati e alla possibilità di trasformarli in luoghi vivaci per i cittadini. L’incontro ha visto una discussione aperta tra il candidato e i rappresentanti scout, con l’obiettivo di condividere idee e proposte per lo sviluppo del territorio.

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