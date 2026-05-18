Nicola Belardo incontra gli scout | Beni confiscati devono diventare spazi vivi per la comunità
Ieri il candidato sindaco di Capodrise ha incontrato gli scout del Clan Capodrise 2 in un incontro dedicato ai temi della partecipazione giovanile, della gestione degli spazi pubblici e del ruolo della comunità nel futuro locale. Durante l’incontro, sono stati affrontati aspetti legati alla riqualificazione dei beni confiscati e alla possibilità di trasformarli in luoghi vivaci per i cittadini. L’incontro ha visto una discussione aperta tra il candidato e i rappresentanti scout, con l’obiettivo di condividere idee e proposte per lo sviluppo del territorio.
Ieri il candidato sindaco di Capodrise, Nicola Belardo, ha incontrato gli scout del Clan Capodrise 2 in un momento di confronto dedicato ai temi della partecipazione giovanile, della cura degli spazi pubblici e del futuro della comunità. Nel corso dell’incontro, gli scout hanno sottoposto a. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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