Nex Playground la console safe per bambini e famiglie | adesso arriva nel Regno Unito

Una console chiamata Nex Playground, di forma cubica e colorata, è arrivata nel Regno Unito dopo aver riscosso successo negli Stati Uniti. Si rivolge principalmente a bambini e famiglie ed è progettata come una piattaforma sicura per il gioco. La console non è molto nota nel nostro paese, ma ha già conquistato un pubblico ampio negli Stati Uniti. La sua presenza nel Regno Unito rappresenta un passo importante per il suo ingresso nel mercato europeo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Una console poco conosciuta, ma che negli Stati Uniti è riuscita a riscuotere un notevole successo. Parliamo di Nex Playground, un dispositivo dalla forma cubica colorata destinata a bambini e famiglie. La peculiarità si racchiude nella tipologia di minigiochi e attività disponibili in cui il movimento del corpo è alla base. Una scelta così apprezzata che alla fine del 2025 si è piazzata in cima alle classifiche tra le console più vendute. Subito sotto Nintendo Switch 2 troviamo, infatti, Nex Playground Interactive Gaming System diventato un must have per le famiglia. L’impatto è stato così positivo negli USA che adesso la console è pronta a raggiungere Regno Unito, Irlanda e forse il resto dell’Europa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Nex Playground, la console safe per bambini e famiglie: adesso arriva nel Regno Unito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nex Playground is the perfect way to keep the kids safe and entertained this summer! Link in comment Sullo stesso argomento iPhone, arriva la verifica età nel Regno Unito: ecco come funziona (e quando toccherà all’Italia)Apple ha introdotto nel Regno Unito un sistema di verifica dell’età obbligatoria per tutti i possessori di account Apple, implementato attraverso un... Elezioni locali nel Regno Unito: cresce la pressione su Keir StarmerABBONATI A DAYITALIANEWS Urne aperte in Scozia, Inghilterra e Galles Nel Regno Unito si sono aperti i seggi per le elezioni locali, un appuntamento... Nex Playground, la nuova console per famiglie, arriva nel Regno Unito: vediamo i prezzi ufficialiSembra proprio che Nex Playground abbia intenzione di espandersi in maniera ufficiale al di fuori del Nord America arrivando anche nel Regno Unito: vediamo i prezzi annunciati. multiplayer.it Nex Playground, la console safe per bambini e famiglie: adesso arriva nel Regno UnitoUna console poco conosciuta, ma che negli Stati Uniti è riuscita a riscuotere un ... msn.com