NewsRoom | anticipazioni ospiti e streaming della puntata di oggi 18 maggio

Stasera, lunedì 18 maggio 2026, alle 21:20, su Rai 3 va in onda una nuova puntata di NewsRoom, la docu-serie condotta da Monica Maggioni. La trasmissione combina il lavoro giornalistico con il racconto, il reportage, le inchieste e l’analisi dei dati. Viene trasmessa in diretta streaming anche online. La puntata presenta anticipazioni e ospiti, e si concentra sui temi di attualità, senza specificare quali siano i soggetti coinvolti o gli argomenti trattati.

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NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming su Rai 3. Questa sera, lunedì 18 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda NewsRoom, la docu-serie di Monica Maggioni che intreccia il metodo del lavoro giornalistico con il racconto, il reportage, l’inchiesta, l’analisi dei dati. Sono gli ingredienti di una formula originale nella costruzione e ricchissima nella proposta di contenuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Le nuove forme di colonialismo economico e politico al centro della nuova puntata di “Newsroom”. Dal Kenya alla Somalia, dallo Zambia al Sudafrica fino alla Groenlandia, “Newsroom” attraversa alcune delle aree strategiche del pianeta per capire se il colonialismo si sia davvero concluso nel Novecento o se stiano emergendo nuove forme di dominio economico e geopolitico. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming della puntata di oggi, 18 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Amici 25 | anticipazioni serale amici prima puntata | tripla eliminazione | Sullo stesso argomento NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming della puntata di oggi, 4 maggioNewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming su Rai 3 Questa sera, lunedì 4 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda NewsRoom, la docu-serie di... NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming della puntata di oggi, 11 maggioQuesta sera, lunedì 11 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda NewsRoom, la docu-serie di Monica Maggioni che intreccia il metodo del lavoro... Anticipazioni Ore14 Sera: una novità per Milo Infante, la scelta del giornalista • Anticipazioni Ore 14 Sera stasera su Rai 2: Milo Infante conduce uno speciale sul Delitto di Garlasco con documenti inediti, intercettazioni e ospiti in studio. x.com NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming della puntata di oggi, 18 maggioLe nuove forme di colonialismo economico e politico al centro della nuova puntata di Newsroom. Dal Kenya alla Somalia, dallo Zambia al Sudafrica fino alla Groenlandia, Newsroom attraversa alcune ... tpi.it