NewsRoom | anticipazioni ospiti e streaming della puntata di oggi 18 maggio

Da tpi.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, lunedì 18 maggio 2026, alle 21:20, su Rai 3 va in onda una nuova puntata di NewsRoom, la docu-serie condotta da Monica Maggioni. La trasmissione combina il lavoro giornalistico con il racconto, il reportage, le inchieste e l’analisi dei dati. Viene trasmessa in diretta streaming anche online. La puntata presenta anticipazioni e ospiti, e si concentra sui temi di attualità, senza specificare quali siano i soggetti coinvolti o gli argomenti trattati.

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NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming su Rai 3. Questa sera, lunedì 18 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda NewsRoom, la docu-serie di Monica Maggioni che intreccia il metodo del lavoro giornalistico con il racconto, il reportage, l’inchiesta, l’analisi dei dati. Sono gli ingredienti di una formula originale nella costruzione e ricchissima nella proposta di contenuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Le nuove forme di colonialismo economico e politico al centro della nuova puntata di “Newsroom”. Dal Kenya alla Somalia, dallo Zambia al Sudafrica fino alla Groenlandia, “Newsroom” attraversa alcune delle aree strategiche del pianeta per capire se il colonialismo si sia davvero concluso nel Novecento o se stiano emergendo nuove forme di dominio economico e geopolitico. 🔗 Leggi su Tpi.it

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