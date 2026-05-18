Neve Formula 1 romanticismo e il piccolo Snoopy | Sinner e Laila storie dal primo anno insieme

Lo scorso anno, la modella ha iniziato a frequentare il tennista, partecipando alle prime uscite pubbliche durante il torneo di Roland Garros. Nel corso dei mesi successivi, sono stati condivisi momenti di vacanza sia insieme sia separatamente. Intanto, tra eventi sportivi, immagini di neve, momenti di relax e riferimenti a passioni come la Formula 1 e il personaggio di Snoopy, si sono susseguite diverse occasioni di incontro e di scambio tra i due.

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Da ormai un anno Laila Hasanovic è la first lady del tennis. Era proprio durante la sciagurata finale del Roland Garros dello scorso anno che i dubbi sulla loro frequentazione erano diventati certezza. Laila, modella e influencer danese di origini bosniache di qualche mese più grande di Jannik, sedeva accanto allo zio del campione, ma nessun “annuncio” era stato fatto. Erano ancora in quella zona rosa in cui la voce circola ma il bisogno di privacy, di proteggere quel sentimento che stava nascendo, era superiore. Foto rubate da qualche tifoso e sparate sui social li mostravano passeggiare a Copenaghen, l’immagine della semplicità, con un cagnolino che poi scopriremo chiamarsi Snoopy. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Neve, Formula 1, romanticismo e il piccolo Snoopy: Sinner e Laila, storie dal primo anno insieme ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sinner, Monte Carlo: Jannik palleggia con un piccolo tifoso insieme a ZverevUn po' di relax prima dell'inizio del Master 1000 di Monte Carlo: Sinner e Zverev palleggiano con un piccolo tifoso in un campo ridotto e... A un anno dalla tragedia di Patrick Vettori, il primo memorial: “A un passo da te. Insieme”Il giovane è morto a soli 29 anni il 15 aprile 2025, a causa di un incendio divampato nella sua abitazione di Mezzocorona, molto probabilmente a...