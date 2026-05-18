A fine maggio 2026, Netflix presenta un catalogo ricco di proposte che spaziano tra generi diversi. Tra le novità troviamo nuove stagioni di serie già note, come anche produzioni originali e documentari sportivi. La piattaforma offre un’ampia scelta tra dramedy, serie animate per adulti e titoli di ritorno, consentendo agli utenti di individuare facilmente ciò che preferiscono. La varietà di contenuti si riflette in un’offerta che si rivolge a pubblici diversi, senza limiti di genere o stile.

Roma, 18 maggio 2026 – La fine di maggio 2026 si accende su Netflix con un catalogo molto variegato. Dalle dramedy esistenziali alle serie animate per adulti, fino ai ritorni autorali e ai documentari sportivi, ecco come trovare subito ciò che vi piace. Le novità. Dal 20 maggio, arriva la miniserie Carisima. La storia ruota attorno a Caro Pardiaco che, durante l’organizzazione del party per festeggiare i suoi trent’anni, viene colpita da una crisi esistenziale. A complicare tutto interviene Leo, un uomo affetto da una grave e imprevedibile forma di disturbo da personalità multipla. La serie è una satira pungente ma leggera sul mondo dei social media, degli influencer e della cultura pop contemporanea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Netflix, da ‘Carisima” a “Come uccidono le brave ragazze”: le serie tv da vedere a fine maggio

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