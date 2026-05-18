Netanyahu non si nasconde più e fa assaltare la Global Sumud Flotilla in pieno giorno

Il governo israeliano ha annunciato che le forze militari hanno intercettato e abbordato la nave della Global Sumud Flotilla durante il giorno, in risposta al tentativo di forzare il blocco navale imposto a Gaza. L’operazione è avvenuta davanti alla costa e ha portato al fermo dell’imbarcazione. La flottiglia, che aveva pianificato di attraversare le acque controllate, aveva già tentato altre volte di raggiungere la regione senza successo. Nessuna dichiarazione ufficiale sulle persone a bordo è stata resa nota.

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C’era da aspettarselo: anche il nuovo tentativo della Global Sumud Flotilla di forzare il blocco navale imposto da Israele a Gaza è finito con l’ennesimo abbordaggio. La cosa che sorprende è che, questa volta, la Marina di Tel Aviv non ha agito con il favore delle tenebre, ma ha condotto il blitz in pieno giorno. Può sembrare un dettaglio marginale, ma appare come il segnale di un cambio di passo nella strategia dell’amministrazione di Benjamin Netanyahu, che evidentemente non sente più il bisogno di tenere celate le operazioni. Del resto, la comunità internazionale non ha fatto granché per impedire il ripetersi di simili azioni, e Israele sembra ormai sentirsi legittimato ad agire perfino davanti alle telecamere. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Netanyahu non si nasconde più e fa assaltare la Global Sumud Flotilla in pieno giorno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Global Sumud Flotilla si prepara a salpare ancoraLa Global Sumud Flotilla è pronta a salpare giovedì 14 maggio con un convoglio di imbarcazioni diretto verso la Striscia di Gaza dal porto di... Il legal team fa esposto sugli abusi sulla Global Sumud FlotillaNella chat della conferenza stampa della Global Sumud Fotilla che si è tenuta ieri online alle ore 16, ora palestinese, si susseguono i messaggi di...