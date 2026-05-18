In Corea, il termine insaeng definisce un concetto che va oltre il semplice consumo, riflettendo un modo di vivere e di costruire l’identità. Recentemente, questa parola è stata associata a una nuova forma di espressione culturale che coinvolge anche il mondo del cibo e delle tradizioni locali. Tra le novità più discusse c’è il ritorno di un’antica bevanda fermentata, il makgeolli, che sta conquistando sempre più attenzione come simbolo di un legame tra passato e presente.

In Corea esiste una parola che racconta meglio di molte analisi il modo in cui Seoul trasforma il consumo in identità: insaeng. Letteralmente significa “vita”, ma nel linguaggio quotidiano della Gen Z coreana indica qualcosa di molto più preciso e più emotivo. È il prodotto “della vita”, il posto “della vita”, l’esperienza destinata a diventare personale, memorabile, quasi definitiva. Esiste l’ insaeng café, il caffè perfetto scoperto dopo decine di locali provati. L’ insaeng perfume, il profumo che sembra raccontare chi lo indossa meglio delle parole. L’ insaeng photo, lo scatto da conservare quasi come un frammento identitario. E oggi, nella Corea che sta trasformando la propria tradizione con i codici del lifestyle contemporaneo, esiste anche l’ insaeng makgeolli. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Nel “makgeolli della vita” c’è la nuova ambizione culturale della Corea

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