Nei luoghi dell’orrore nazista La formazione civile degli studenti Ad Ebensee il cammino della pace

Da lanazione.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un viaggio e tanto da raccontare, da ripensare insieme, a scuola e in famiglia. Gli studenti tornati dal "Viaggio della memoria" hanno il cuore gonfio di emozioni, gli occhi lucidi e la voglia di fare partecipi gli altri di quello che hanno visto e ascoltato. Il "Viaggio della memoria" anche nell’edizione 2026 è stato promosso dalla sezione pratese di Aned-Associazione nazionale ex deportati nei campi di concentramento nazisti in collaborazione con la Fondazione Museo e Centro di documentazione della deportazione e resistenza, comune di Prato, l’associazione per il gemellaggio Prato-Ebensee. Un viaggio agli ex campi di concentramento di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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