Nella giornata odierna si è appreso che il difensore ha subito una lesione che lo terrà fuori dalla partita tra Verona e Roma, una sfida importante per la qualificazione in Champions League. L’atleta si è fermato durante l’allenamento e i controlli medici hanno confermato l’infortunio. La società sta valutando le opzioni per sostituirlo nel reparto difensivo, considerando i giocatori disponibili in rosa. La squadra si prepara ora a fronteggiare la partita senza uno dei suoi uomini chiave in difesa.

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© Calcionews24.com - Ndicka si ferma e salta Verona Roma: c’è lesione! Ecco chi può prendere il suo posto in difesa

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