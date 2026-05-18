Nella NBA, un giocatore ha ottenuto il premio di MVP per la seconda stagione consecutiva, entrando a far parte di un gruppo ristretto di atleti che hanno raggiunto questo risultato. La vittoria arriva dopo un’annata in cui ha dimostrato di essere uno dei principali protagonisti della lega. La premiazione conferma il suo ruolo di spicco all’interno della competizione, segnando un momento importante nella sua carriera. La notizia ha suscitato reazioni tra addetti ai lavori e tifosi, che seguono con interesse questa fase della stagione.

Shai Gilgeous-Alexander è entrato a far parte dell’esclusivo club di leggende NBA che hanno vinto il premio di MVP per due stagioni consecutive. A dare la notizia ancora non ufficiale è stato il giornalista ESPN, Shams Charania. L’annuncio ufficiale è stato poi dato dalla NBA alle 01:30 italiane su Prime Video. Gilgeous-Alexander, la superstar degli Oklahoma City Thunder campioni in carica, è solo il quinto giocatore in attività a essere nominato MVP in più stagioni consecutive. Gli altri sono Nikola Jokic dei Denver Nuggets, Giannis Antetokounmpo dei Milwaukee Bucks, Stephen Curry dei Golden State Warriors e LeBron James (che ha compiuto l’impresa due volte, prima con i Cleveland Cavaliers e poi con i Miami Heat). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - NBA, Shai Gilgeous-Alexander nell’Olimpo: vince il premio di MVP per la seconda volta consecutiva

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Is Shai Gilgeous-Alexander the best Canadian NBA player ever

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