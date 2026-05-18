NBA playoff | impresa dei Cleveland Cavaliers che sbancano Detroit in gara 7 e volano in finale ad Est

I Cleveland Cavaliers hanno vinto la decisiva gara 7 contro la squadra di Detroit, conquistando così l’accesso alle finali della Eastern Conference dei playoff NBA. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole ai Cavaliers, che sono riusciti a superare gli avversari in trasferta. La sfida si è svolta il 18 maggio 2026 e ha visto un equilibrio fino agli ultimi minuti, prima che i Cavaliers mettessero a segno il sorpasso decisivo.

Detroit (Stati Uniti), 18 maggio 2026 – Con l’ennesimo colpo di scena riservato da questa spettacolare ed equilibratissima semifinale di Eastern Conference, i Cleveland Cavaliers hanno sbancato Detroit con un travolgente 125-94 e hanno messo la ciliegina sulla torta della loro rimonta partita dallo 0-2, eliminando così i Pistons (entrati da testa di serie numero uno nel tabellone dei playoff) e conquistando l’accesso alla finale ad Est dove mancavano dal 2018 e nella quale affronteranno i New York Knicks. Alla Little Caesars Arena, sbancata per la seconda volta in questa serie dalla franchigia dell’Ohio, è andato in scena un vero e proprio... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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