NBA Playoff 2026 Cleveland travolge Detroit in gara-7 | finale di Conference contro New York

Da sportface.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella decisiva gara 7 dei playoff NBA 2026, i Cleveland Cavaliers hanno battuto i Detroit Pistons con un punteggio di 125-94, conquistando così l'accesso alla finale della Eastern Conference. La partita si è svolta senza particolari sussulti, con i Cavaliers che hanno mantenuto un vantaggio consistente per tutta la durata dell'incontro. I giocatori dei Cavaliers hanno segnato numerosi punti, mentre i Pistons hanno faticato a contenere l'offensiva avversaria. La finale contro i New York Knicks si svolgerà nelle prossime settimane.

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I Cavaliers dominano i Pistons 125-94 nella sfida decisiva e conquistano la finale della Eastern Conference. Donovan Mitchell guida Cleveland verso la serie con i Knicks. I Cleveland Cavaliers conquistano la finale della Eastern Conference nei NBA Playoff 2026. La squadra di coach Kenny Atkinson domina gara-7 contro i Detroit Pistons imponendosi con un netto 125-94 e chiudendo la serie davanti al proprio pubblico. Una partita senza storia dopo una serie molto equilibrata. Cleveland ha preso il controllo del match sin dai primi possessi, approfittando delle enormi difficoltà offensive dei Pistons. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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