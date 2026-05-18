NBA Playoff 2026 Cleveland travolge Detroit in gara-7 | finale di Conference contro New York

Nella decisiva gara 7 dei playoff NBA 2026, i Cleveland Cavaliers hanno battuto i Detroit Pistons con un punteggio di 125-94, conquistando così l'accesso alla finale della Eastern Conference. La partita si è svolta senza particolari sussulti, con i Cavaliers che hanno mantenuto un vantaggio consistente per tutta la durata dell'incontro. I giocatori dei Cavaliers hanno segnato numerosi punti, mentre i Pistons hanno faticato a contenere l'offensiva avversaria. La finale contro i New York Knicks si svolgerà nelle prossime settimane.

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