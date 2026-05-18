Nella notte americana si sono conclusi i playoff NBA con l’ultima partita decisiva tra i Cleveland Cavaliers e i Detroit Pistons. Dopo sette incontri, i Cavaliers hanno vinto la sfida di gara-7, conquistando così l’accesso alle finali di Eastern Conference. La serie si è protratta per tutta la settimana, portando a una vittoria finale che permette alla squadra di avanzare nel torneo. La partita ha visto momenti di grande intensità e un equilibrio che si è risolto solo nell’ultimo quarto.

Prosegue senza sosta il lungo viaggio dei playoff NBA 2025-2026. Il tabellone delle finali di Eastern e Western Conference si è completato solo stasera con gara-7 tra Cleveland Cavaliers e Detroit Pistons. Grazie alla vittoria nella gara decisiva i CAVS sfideranno i New York Knicks mentre dall’altra parte gli Oklahoma City Thunder se la vedranno con i San Antonio Spurs. L’appassionante serie tra Cavs e Pistons si conclude con il netto successo di Cleveland in gara-7. In trasferta, i CAVS fanno valere la loro superiorità vincendo 94-125 e tornando in finale ad Est 8 anni dopo l’ultima volta. Cleveland ha subito preso in mano le redini del match, andando avanti nel primo quarto e raggiungendo addirittura il +24 prima dell’intervallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (18 maggio): i CAVS battono i Pistons in gara-7 ed accedono alla finale di Eastern Conference

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