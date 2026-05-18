È stato annunciato il lancio del progetto H-Dual, un’iniziativa che punta a ridurre le emissioni dei mezzi pesanti attraverso l’utilizzo combinato di Diesel (HVO) e idrogeno o idrobiometano. Il progetto, denominato Dual-Fuel, mira a integrare queste fonti di carburante per migliorare le prestazioni ambientali dei veicoli. L’Italia si colloca tra i primi paesi a sviluppare questa tecnologia, che prevede l’impiego di sistemi innovativi per adattare i motori esistenti a questa soluzione.

Nasce ufficialmente il progetto Dual-Fuel (H-Dual), una soluzione innovativa basata sull’integrazione di Diesel (HVO) e IdrogenoIdrobiometano. L’obiettivo di questa partnership è sviluppare e testare la prima soluzione di adattamento a idrogeno su un veicolo pesante, al fine di commercializzare un modello su larga scala e contribuire alla costruzione di un sistema logistico ecologicamente ed economicamente sostenibile. Un impegno che vede in prima fila il governo, con la società pubblica Sfbm impegnata a ridurre l’impatto del fossile. Gli attori protagonisti. Il progetto è stato presentato ufficialmente dai partner dell’iniziativa il 15 maggio al Transpotec Logitec, il salone dei trasporti e della logistica, presso lo stand di Ford Trucks Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nasce il progetto H-Dual per ridurre le emissioni dei mezzi pesanti: l’Italia all’avanguardia nell’idrogeno

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