Nasce ' Bookafe’ | il primo festival della letteratura con i creatori di contenuti digitali

È stato annunciato il debutto di ‘Bookafe’, un nuovo festival dedicato alla letteratura e ai creatori di contenuti digitali. L’evento si focalizza sul ruolo dei creator che condividono recensioni, approfondimenti e discussioni sui libri attraverso piattaforme come social network, video e podcast. La manifestazione riunisce professionisti e appassionati che usano i mezzi digitali per promuovere e divulgare la cultura letteraria. L’obiettivo è mettere in evidenza le modalità innovative di comunicazione legate al mondo del libro.

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