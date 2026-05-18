Nasce ' Bookafe’ | il primo festival della letteratura con i creatori di contenuti digitali

Da ferraratoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato il debutto di ‘Bookafe’, un nuovo festival dedicato alla letteratura e ai creatori di contenuti digitali. L’evento si focalizza sul ruolo dei creator che condividono recensioni, approfondimenti e discussioni sui libri attraverso piattaforme come social network, video e podcast. La manifestazione riunisce professionisti e appassionati che usano i mezzi digitali per promuovere e divulgare la cultura letteraria. L’obiettivo è mettere in evidenza le modalità innovative di comunicazione legate al mondo del libro.

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La letteratura incontra i linguaggi digitali e le nuove forme di divulgazione culturale. Nasce ‘Bookafe’, il primo festival della letteratura in cui i protagonisti sono i creator digitali che ogni giorno raccontano i libri attraverso social network, video, podcast e contenuti online.Iscriviti al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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