Narni iniziativa ‘Reading Park – Coltivare la gentilezza’ | un pomeriggio di letture e condivisione

Da ternitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mercoledì 20 maggio, nell’ambito del "Maggio dei Libri 2026", il Comune di Narni, promuove l’iniziativa “Reading Park – Coltivare la gentilezza”. L'evento, realizzato in collaborazione con l’Associazione Famiglie COL4A1-A2 APS, si svolgerà alle 16,30 presso il Parco Donatelli di Narni Scalo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Il reading ‘Energia’, letture e scacchi: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Reading Party Napoli: un pomeriggio per rallentare e ritrovarsiDomenica 24 maggio, dalle 17:00 alle 19:30, CX Naples Centrale Campus & Hotel ospita un nuovo Reading Party organizzato da Reading Rhythms e Libri...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web