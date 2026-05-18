Narni iniziativa ‘Reading Park – Coltivare la gentilezza’ | un pomeriggio di letture e condivisione
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
Mercoledì 20 maggio, nell’ambito del "Maggio dei Libri 2026", il Comune di Narni, promuove l’iniziativa “Reading Park – Coltivare la gentilezza”. L'evento, realizzato in collaborazione con l’Associazione Famiglie COL4A1-A2 APS, si svolgerà alle 16,30 presso il Parco Donatelli di Narni Scalo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Il reading ‘Energia’, letture e scacchi: cosa fare stasera a Bergamo e provincia
Reading Party Napoli: un pomeriggio per rallentare e ritrovarsiDomenica 24 maggio, dalle 17:00 alle 19:30, CX Naples Centrale Campus & Hotel ospita un nuovo Reading Party organizzato da Reading Rhythms e Libri...