Narni iniziativa ‘Reading Park – Coltivare la gentilezza’ | un pomeriggio di letture e condivisione
Mercoledì 20 maggio, nell’ambito del “Maggio dei Libri 2026”, il Comune di Narni ha organizzato un evento intitolato “Reading Park – Coltivare la gentilezza”. L’iniziativa prevede un pomeriggio dedicato a letture pubbliche e momenti di condivisione in uno spazio all’aperto. La manifestazione si svolge in una zona verde della città e coinvolge cittadini di tutte le età, con l’obiettivo di promuovere la lettura e la cortesia tra i partecipanti.
Mercoledì 20 maggio, nell’ambito del "Maggio dei Libri 2026", il Comune di Narni, promuove l’iniziativa “Reading Park – Coltivare la gentilezza”. L'evento, realizzato in collaborazione con l’Associazione Famiglie COL4A1-A2 APS, si svolgerà alle 16,30 presso il Parco Donatelli di Narni Scalo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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E’ in programma mercoledì 20 maggio al Parco pubblico Donatelli di Narni scalo alle 16.30, a , l’iniziativa – . L’evento rientra nel programma del Maggio dei Libri ed è organizzato dal Comune d facebook