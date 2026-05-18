Narni iniziativa ‘Reading Park – Coltivare la gentilezza’ | un pomeriggio di letture e condivisione

Da ternitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 20 maggio, nell’ambito del “Maggio dei Libri 2026”, il Comune di Narni ha organizzato un evento intitolato “Reading Park – Coltivare la gentilezza”. L’iniziativa prevede un pomeriggio dedicato a letture pubbliche e momenti di condivisione in uno spazio all’aperto. La manifestazione si svolge in una zona verde della città e coinvolge cittadini di tutte le età, con l’obiettivo di promuovere la lettura e la cortesia tra i partecipanti.

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Mercoledì 20 maggio, nell’ambito del "Maggio dei Libri 2026", il Comune di Narni, promuove l’iniziativa “Reading Park – Coltivare la gentilezza”. L'evento, realizzato in collaborazione con l’Associazione Famiglie COL4A1-A2 APS, si svolgerà alle 16,30 presso il Parco Donatelli di Narni Scalo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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