Narni iniziativa ‘Reading Park – Coltivare la gentilezza’ | un pomeriggio di letture e condivisione

Mercoledì 20 maggio, nell’ambito del “Maggio dei Libri 2026”, il Comune di Narni ha organizzato un evento intitolato “Reading Park – Coltivare la gentilezza”. L’iniziativa prevede un pomeriggio dedicato a letture pubbliche e momenti di condivisione in uno spazio all’aperto. La manifestazione si svolge in una zona verde della città e coinvolge cittadini di tutte le età, con l’obiettivo di promuovere la lettura e la cortesia tra i partecipanti.

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