Narges Mohammadi dimessa lo staff medico | Servono cure e riposo carcere sarebbe condanna a morte

Da periodicodaily.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Narges Mohammadi è stata dimessa dall'ospedale di Teheran, dove era ricoverata. Lo staff medico ha affermato che necessita di cure e riposo e ha escluso il ritorno in carcere, definendo quest'ultima come una condanna a morte. La fondazione Narges ha comunicato la notizia delle dimissioni dell’attivista, che ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace nel 2023. La sua uscita dall’ospedale è stata annunciata nel giorno successivo alla fine del suo ricovero.

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(Adnkronos) – Narges Mohammadi torna a casa. E' stata "dimessa" dall'ospedale di Teheran in cui era ricoverata ed è stata "mandata a casa", fa sapere la Narges Foundation all'indomani delle dimissioni dell'attivista, Premio Nobel per la Pace nel 2023. "Nelle prossime settimane dovrà sottoporsi a visite di controllo in ospedale e a sedute quotidiane di. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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