Narges Mohammadi dimessa lo staff medico | Servono cure e riposo carcere sarebbe condanna a morte

Narges Mohammadi è stata dimessa dall'ospedale di Teheran, dove era ricoverata. Lo staff medico ha affermato che necessita di cure e riposo e ha escluso il ritorno in carcere, definendo quest'ultima come una condanna a morte. La fondazione Narges ha comunicato la notizia delle dimissioni dell’attivista, che ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace nel 2023. La sua uscita dall’ospedale è stata annunciata nel giorno successivo alla fine del suo ricovero.

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