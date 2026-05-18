Narcotraffico tra Latina e Roma 19 arresti | sgominato gruppo che spacciava in tutta Italia
Un'operazione condotta dalla Dda di Roma ha portato all’arresto di 19 persone coinvolte in un traffico di droga tra le città di Latina e Roma. Le misure cautelari sono state eseguite in diverse località, tra cui Aprilia, Nettuno e Cisterna, e altre città italiane. Il gruppo criminale si occupava di spaccio di sostanze stupefacenti su tutto il territorio nazionale. L’azione delle forze dell’ordine ha consentito di smantellare questa rete di traffico.
Operazione della Dda di Roma, misure cautelari tra Aprilia, Nettuno, Cisterna e altre città italiane. Fra le accuse traffico internazionale di stupefacenti e detenzione illegale di armi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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