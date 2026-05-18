Narcotraffico tra Latina e Roma 19 arresti | sgominato gruppo che spacciava in tutta Italia

Un'operazione condotta dalla Dda di Roma ha portato all’arresto di 19 persone coinvolte in un traffico di droga tra le città di Latina e Roma. Le misure cautelari sono state eseguite in diverse località, tra cui Aprilia, Nettuno e Cisterna, e altre città italiane. Il gruppo criminale si occupava di spaccio di sostanze stupefacenti su tutto il territorio nazionale. L’azione delle forze dell’ordine ha consentito di smantellare questa rete di traffico.

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